"Per vincere bisogna essere perfetti e non lo siamo stati. L'amarezza è tanta, il dispiacere anche, soprattutto perché la prestazione della vettura era positiva". Dichiarazioni piene di delusione quelle di Mattia Binotto dopo il GP di Russia. Il team principal della Ferrari ammette gli errori nella strategia adottata dalla Ferrari: "Avevamo chiesto a Charles di concedere la scia a Sebastian. Forse avremmo dovuto essere ancora più chiari prima della gara. Questo errore ci servirà come lezione. La prossima volta scenderemo in pista ancora più agguerriti. Non possiamo accontentarci di un terzo posto".