HAMILTON 9 - Tutto perfetto per lui anche la fortuna che gira dalla sua, ma la fortuna aiuta gli audaci e lui audace lo è stato in qualifica prendendo una mostruosa prima fila

BOTTAS 9 - Perfetto quando è stato omaggiato della seconda posizione non ha commesso un errore

LECLERC 9 - Ha fatto tutto bene nell'aiutare Seb al via poi, una volta ripristinato l'ordine deciso dalla squadra fregato solo dal ritiro del compagno di squadra e dalla strategia Mercedes di andare più lunghi

VERSTAPPEN 7 - Fa il suo ma meno di quanto si aspettava tra SINGAPORE e Russia.

ALBON 8 - Bellissima rimonta pulita e precisa. Meglio nelle due gare in cui è partito in fondo che non in quelle in cui è partito nel gruppo.

SAINZ 8 - Straordinario al via poi difende la prima posizione degli altri.

PEREZ 8 - Bravissimo nel concretizzare una buona crescita della Racing Point

NORRIS 7 - Altro week end forte, ma Sainz ha dimostrato di averne ancora un po' di più

MAGNUSSEN 7 - Respira lui e la Haas, nonostante la penalità di 5 secondi.

HULKENBERG 7 - Da quando gli hanno detto bye bye è il più concreto del team

STROLL 6 - Quasi a punti, ma sempre annichilito da Perez, mai, se non a Monza un guizzo in più

KVYAT 7 - Parte in fondo e finisce meglio di Gasly.

RAIKKONEN 6 - Week end ancora a 0 punti, ma paga la scarsa prestazione dell'Alfa.

GASLY 6 - Buoni sorpassi poi fregato anche lui dalla virtual safety car.

GIOVINAZZI 6 - Nel sandwich al via la gara viene compromessa lì dalla scelta di fare sosta subito.

KUBICA 6 - Non fa errori e con una Williams inguidabile soprattutto in frenata, va bene così.

RUSSELL 5 - Brutto errore alla ripartenza dopo virtual safety car, ma anche per colpa della frenata Williams che è un terno al lotto.

VETTEL 8 - Ha fatto tutto bene, ritiro arrivato non per colpa sua.

RICCIARDO 5 - Così non va anche nelle dichiarazioni ormai da vacanziero.

GROSJEAN 7 - Ottima qualifica poi nel sandwich al via è quello che ha la peggio, am almeno ha dato un segnale bello di meritarsi la conferma.