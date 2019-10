Mercedes porta in pista l’ultimo pacchetto aerodinamico

Mercedes, in testa sia nella classifica costruttori che in quella pilotI, arriva in Giappone con qualche dubbio visto che, da Spa in poi, la Ferrari SF90, sotto il piano prestazionale è ormai ai livelli della W10. Nonostante la doppietta di Sochi, arrivata in modo piuttosto fortunoso, il team di Brackley è piuttosto preoccupato delle prestazioni offerte dalla Rossa di Maranello e per questo, in Giappone, porterà in pista le ultime evoluzioni della propria vettura. Evoluzioni aerodinamiche che saranno molto importanti anche per andare a compensare il deficit di potenza che separa la Power Unit Mercedes da quella Ferrari che, specialmente dopo l’introduzione del motore endotermico specifica 3, sta facendo la differenza specialmente in qualifica.

Ferrari conferma la SF90 di Sochi

Sulla Rossa, fino al termine della stagione, non sono previste grosse novità. L’ultimo pacchetto aerodinamico portato in pista a Singapore ha dato i risultati sperati e si continuerà ad utilizzarlo fino alla GP di Abu Dhabi. Ormai, tutti i team stanno lavorando principalmente in ottica 2020. Una Ferrari che ha trovato sicuramente dei grossi vantaggi dalle ultime novità tecniche ma quello che sta creando maggiore stupore all’interno del paddock è la competitività della Power Unit specialmente dopo l’introduzione del motore endotermico specifica 3. Una Power Unit Ferrari che, come è possibile analizzare dal confronto telemetrico tra Leclerc ed Hamilton, va a fare la differenza in qualifica specialmente nelle prime fasi dei rettifili mentre, in precedenza (fino al GP di Spa), si notava un certo gap solo in termini di velocità di punta. Ora la velocità di punta è pressoché simile anche perché, dopo Singapore, la SF90 ha avuto un incremento della resistenza all’avanzamento dovuta da un utilizzo di un assetto rake leggermente più spinto rispetto a prima.