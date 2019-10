Le Mercedes hanno dettato il ritmo nel venerdì di libere a Suzuka. Dopo la doppietta a Sochi, le 'frecce d'argento' si sono confermate davanti a tutti nel primo giorno in pista in Giappone, nel weekend che potrebbe portare alla conquista del mondiale costruttori. Ed è ancora in piedi l'ipotesi più vantaggiosa per la casa tedesca: quella che, nel caso in cui domenica mattina non si potessero correre le qualifiche, la griglia venga stilata secondo le FP2. Se andasse così, Valtteri Bottas scatterebbe dalla pole positon, seguito da Lewis Hamilton. Nel postgara, il pilota finlandese ha espresso la propria soddisfazione: "È stata una giornata molto positiva per noi. È sempre molto divertente guidare questa macchina su questa pista. Sono molto contento della macchina in generale, ci siamo sentiti bene dall'inizio". Bottas è stato il più veloce sia nella prima sia nella seconda sessione di libere, grazie anche alle modifiche effettuate sulle vetture: "Penso che possiamo fare ancora alcune piccole modifiche per migliorare l'equilibrio della vettura, ma nel complesso è andata bene sia per le corse brevi che per quelle lunghe. Abbiamo usato alcune delle gomme da sabato oggi e il tempo è rimasto bello, quindi abbiamo avuto un sacco di corsa in cui è fantastico. Domenica dobbiamo continuare a spingere. Abbiamo un giorno di riposo inaspettato domani, ma sono sicuro che il team mi terrà impegnato. Scaveremo nei dati e ne trarremo il massimo".