Il GP di Giappone porta, oltre alle motivazioni dei vari piloti, anche alcuni ricordi. Uno di questi è dedicato a Jules Bianchi. Il pilota francese è deceduto dopo quasi 9 mesi di coma in seguito ad un brutto incidente sul circuito di Suzuka il 5 ottobre 2014. Charles Leclerc ha voluto ricordare il nativo di Nizza con parole dense di affetto: "Ogni volta che penso a Jules ho solo dei bei ricordi, delle gare di kart che facevamo a casa sua. Da quando ero piccolo, anche solo per divertirsi, io sono migliorato tanto in questo periodo di conoscenza, per tutti gli anni in cui mi ha aiutato, e tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme. Anche le feste, e cose simili. Sono ricordi belli". Un rapporto che rende ancora più significativo correre su questo circuito: "È sempre difficile venire a correre qui, per me come per tutti i tifosi della Formula 1. Darò il massimo per vivere la miglior gara possibile su questo circuito".