Al settimo posto troviamo la McLaren di Carlos Sainz che è riuscito a precedere la Racing Point di Perez e la Toro Rosso di Gasly. A chiudere la top 10 c'è Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, mentre Giovinazzi si è dovuto accontentare del 14esimo.

Vettel con MGU-K di Melbourne

Il pilota tedesco della Ferrari, dopo il problema all’ibrido avuto nel recente Gp di Sochi, utilizzerà fino a fine stagione la MGU-K utilizzata nella gara inaugurale di Melbourne. A Sochi, la Ferrari numero 5, era stata costretta al ritiro per un problema ad una pompa di raffreddamento che ha provocato un surriscaldamento anomalo del sistema ibrido. Tale innalzamento di temperatura ha provocato un black out alla centralina elettronica che comanda la parte ibrida del 6 cilindri, provocando l’allarme per l’improvvisa perdita di potenza elettrica della MGU-K.

Prove libere 3 a causa del tifone Hagibis, le qualifiche sposate a domenica mattina

Nella giornata di sabato, per condizioni meteo avverse, saranno annullate tutte le attività in pista. La terza sessione di prove libere non sarà disputata, mentre le qualifiche sono state spostate a domenica mattina, ore 10 locali (3 in Italia) mentre, la partenza della corsa è rimasta invariata alle ore 14.10 locali (7.10 in Italia). Se anche domenica mattina il meteo sarà avverso la griglia di partenza terrà conto dei risultati delle prove libere 2 di oggi.

Simulazione di qualifica: Mercedes fa la differenza nel primo e secondo settore

Le simulazioni di qualifica ci hanno mostrato una Mercedes veramente competitiva. Sicuramente i nuovi aggiornamenti hanno influito nella performance della vettura anglo-tedesca ma, il layout del circuito, è stato sicuramente determinante visto che, va ad esaltare tutte le doti della W10. Questo lo si nota principalmente nel primo e secondo settore dove, Bottas ed Hamilton, hanno fatto la differenza nei confronti di Ferrari e Mercedes.