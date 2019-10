Dopo quattro ottimi weekend, la Ferrari ha mostrato qualche difficoltà sul circuto di Suzuka. Al termine delle Libere 2 (che potrebbero determinare la griglia di partenza, nel caso saltassero le qualifiche domenica mattina), Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno fatto registrare rispettivamente il quarto e quinto tempo. Un rendimento che ha lasciato un po' di insoddisfazione nei diretti interessati, come dimostrano le parole di Charles:"Non sono completamente sicuro, io manco ancora un po' di guida. Devo lavorare nella performance. Non siamo a livello delle Mercedes, e anche le Red Bull sono veloci. Non abbiamo abbastanza grip". Il pilota monegasco lascia però qualche speranza in vista della staffetta qualifiche-gara di domenica: "Non ho ancora guardato il passo di tutti. Il mio non sembrava male, soprattutto rispetto alle Red Bull. Recuperare è sempre possibile, le condizioni saranno decisive. La pista bagnata potrebbe esserci favorevole".