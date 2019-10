La decisione era attesa nelle prossime ora ed è arrivata poco prima della prima sessione di prove libere: a causa del tifone Hagibis, il cui arrivo sulle coste del Giappone è imminente, tutta l'attività in pista a Suzuka è stata cancellta per la giornata di sabato: "A seguito dell'impatto previsto del tifone sul Gran Premio del Giappone Mobilityland e la Federazione automobilistica giapponese (JAF) hanno deciso di annullare tutte le attività previste per sabato 12 ottobre", si legge in una nota. "La FIA e la Formula 1 supportano questa decisione nell'interesse della sicurezza per gli spettatori, i concorrenti e tutti sul circuito di Suzuka", si legge sul sito della F1. Le qualifiche del GP passano così a domenica, quando in Italia saranno le 3 del matino (10 locali).



Il nuovo programma

La decisione fa sì che i team e i piloti avranno solo due sessioni di prove libere di venerdì per preparare le qualifiche di domenica mattina. In due precedenti occasioni, le qualifiche di F1 in Giappone sono state spostate domenica - nel 2004 e nel 2010.

ORA ITALIANA ATTIVITA' 02.00 F1 Car Cover Seals Removed 03.00 F1 Qualifying Session 5.30 F1 Drivers' Parade 6.00 F1 Starting Grid Presentation 6.30 F1 Pit Lane Open 6.54 National Anthem 7.10 Grand Prix (53 giri o 120 minuti)