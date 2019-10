Primo settore il regno di Hamilton

Lo "snake", ovvero le veloci curve in successione dalla 3 alla 7, rappresentano uno dei tratti più esaltante dell’intero mondiale. Il ritmo è incessante e le curve hanno un raggio sempre diverso e sempre minore, costringendo il pilota ad essere aggressivo ma anche a rallentare progressivamente. Una vera sfida dal punto di vista della guida.

Questo settore così particolare ha visto il predominio assoluto di Lewis Hamilton, che ha fatto registrare qui la miglior prestazione assoluta. Nel confronto col compagno di squadra vediamo come l’andamento dell’acceleratore sia molto diverso fin da subito, con Hamilton che riesce a tornare molto prima sul gas in uscita di curva 2 per poi affrontare la sequenza di curve in maniera aggressiva, modulando l’acceleratore per tutto il tratto, senza mai alzarlo completamente. Fino a curva 6 infatti Hamilton non tocca il freno e tiene l’acceleratore premuto sempre almeno del 50%. Al contrario Bottas alza molto più il piede rispetto al britannico, dovendo anche toccare il freno a curva 4. In curva 6 poi, la penultima della serie, Hamilton alza il pedale solo a metà nonostante tocchi anche il freno, e riesce poi a riaccelerare molto prima verso curva 7. Al contrario Bottas alza il piede completamente ed è molto in ritardo sul gas nell’accelerazione verso la curva successiva.

Settore centrale di Bottas

Da curva 8 in poi però lo stile di guida aggressivo di Hamilton appare perdere d’efficacia. Nonostante infatti l’inglese tenga il piede sempre un po’ più sull’acceleratore rispetto al compagno e riesca a lasciare il freno prima in uscita di curva, non riesce poi a gestire le fasi di accelerazione con la stessa efficienza, con Bottas che porta generalmente una velocità superiore in allungo. Sul cambio la cosa è davvero evidente e notevole: Bottas riesce a lavorare con una marcia più alta in tutto il tratto di curva 8 e curva 9, nell’approccio di curva 10 e 11 e nel tratto finale prima della famosa "Spoon Curve". Anche in uscita dalla curva del cucchiaio, in direzione 130R Bottas parte da una marcia più alta e anticipa le cambiate rispetto ad Hamilton, portando in tutto il tratto più velocità e guadagnando oltre 3 decimi in questo settore.

Terzo settore molto simile

Nell’ultimo settore, molto breve, è sempre Bottas ad avere la meglio cronometricamente, anche se appare meno incisivo dal punto di vista della guida. Arrivando con più velocità alla staccata dell’ultima chicane, il finlandese è ovviamente costretto a staccare qualche metro prima del compagno, per poi scegliere di percorrere il destra-sinistra in terza marcia ed avere una modulazione del gas abbastanza conservativa. Al contrario di Lewis Hamilton che stacca all’ultimo e torna prestissimo sul gas, percorrendo però la chicane in seconda. Forse un po’ troppa irruenza da parte di Hamilton che anche in questo settore perderà quasi 1 decimo.

Leclerc vs Vettel

Anche in casa Ferrari ci sono differenze tra i piloti, ma meno evidenti, soprattutto sul cronometro. Sommando i primi due settori dei piloti del cavallino si ottiene un tempo infatti che differisce per solo un millesimo. Proprio in questo caso quindi si vede molto bene come due approcci di guida diversi stiano portando ad un risultato simile.