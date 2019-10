Ci siamo lasciati alle spalle un venerdì di semplici libere che potrebbe diventare fondamentale per la formazione della griglia di partenza del Gran Premio del Giappone. Gara che sarà fortemente condizionata dall'arrivo a Suzuka del tifone Hagabis e che ha imposto lpo slittamento delle qualifiche da sabato a domenica con la possibilità addirittura della cancellazione della lotta della pole se il forte maltempo dovesse protrarsi fino a domenica mattina quando (le 10:00 in Giappone, le 3:00 in Italia), come stabilito ieri, si dovrebbero correre le prove ufficiali. Nell'attesa, a Suzuka i piloti stanno trascorrendo un sabato di anomala libertà. Ma cosa stanno facendo gli erori della F1?



Ricciardo canta

In una Suzuka dove gli effetti del super tifone Hagibis non sono stati "importanti" come altrove, Daniel Ricciardo ha deciso di farsi una bella cantata sotto la pioggia. Ombrello in mno, il pilota australiano della Renault, con la sa ultima storia su Instagram ha confermato la sua grande passione per la musica. Non è la prima volta, infatti, che si mostra ai fan mentre canta. Il brano scelto è Just a Day dei Feeder, una band gallese.