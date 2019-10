Aumenta il livello di emergenza in Giappone per l'arrivo del tifone Hagibis. L'allerta ha imposto anche la cancellazione del sabato di qualifiche del GP in programma a Suzuka: tutto spostato a domenica, con la pole che scatterà (salvo ulteriori emergenze) alle 3 italiane e la gara alle 7.10. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha diffuso il quinto grado di allarme, in una scala da 1 a 5, anticipando il pericolo estremo di piogge torrenziali in diverse aree dell'arcipelago centro orientale. Queste regioni - avverte - saranno soggette a precipitazioni come non si sono mai viste negli ultimi decenni.

La situazione a Tokyo

Alle 16 ora locale (le 7 in Italia), secondo la televisione pubblica Nhk, almeno 24mila abitazioni nell'area metropolitana di Tokyo risultavano senza corrente elettrica, con interruzioni che hanno interessato anche le prefetture di Chiba, a est della capitale, Shizuoka, Tochigi, Yamanashi, Ibaraki, Gunma, Saitama e Kanagawa. Gli ordini di evacuazione riguardano 262mila residenti nelle stesse località mentre gli avvisi precauzionali interessano 5,15 milioni di persone in 13 prefetture del Giappone centro-orientale. Le autorità che monitorano il tifone, il 19esimo dell'anno, anticipano violente mareggiate nella piana del Kanto - dove è situata Tokyo - e nella regione del Tokai verso le tarda serata, quando il livello della marea dovrebbe raggiungere la massima altezza.