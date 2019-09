Incidente per Sebastian Vettel al sesto giro: il pilota tedesco ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito sull'erba in testacoda. Per la foga Seb ha subito provato a rientrare in pista, colpendo Lance Stroll che stava transitando. Il pilota della Racing Point non le ha mandate a dire al ferrarista, che per la manovra è stato penalizzato con 10 secondi da scontare in pit lane

