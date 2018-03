MotoGP 2018: Dovizioso vince il GP del Qatar, 2° Marquez, 3° Valentino Rossi

Pecco Bagnaia conquista un fantastico successo in Qatar. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 vince la gara di Moto2 davanti a Baldassarri e Marquez. Prima vittoria in Moto2 per Bagnaia, la terza per lui nel Motomondiale dopo quelle di Assen e Sepang 2016 in Moto3. Mai una gara di Moto2 a Losail si era chiusa con due italiani sul podio. È un risultato che fa ben sperare per Bagnaia: nelle otto precedenti edizioni, per cinque volte ha vinto il pilota laureatosi poi campione del mondo a fine anno. Bagnaia vantava già un podio a Losail, avendo chiuso la gara al terzo posto nel 2016 in Moto3. Successo di grande prestigio per lo Sky Racing Team VR46 nella prima gara della stagione: Bagnaia ha condotto indisturbato la gara dall’inizio alla fine, dimostrando grande maturità. Prima di Bagnaia, nella storia della Moto2 avevano vinto altri sei italiani: 8 successi per Morbidelli e Iannone, uno per Baldassarri, Pirro, Pasini e Rolfo. Bagnaia è il nono vincitore diverso a Losail in Moto2. Sesta vittoria consecutiva Kalex in Qatar: l’ultima di una moto diversa è quella di Marquez nel 2012 su Suter. Seconda vittoria consecutiva per l’Italia a Losail, dopo quella di Morbidelli nel 2017. In precedenza un pilota azzurro non vinceva in Qatar nella classe intermedia dal 2008 con Pasini in 250. Ottavo podio in Moto2 per Marquez, il 23esimo nel Motomondiale. Quarto podio in Moto2 per Baldassarri, non riusciva a salirvi dal successo di Misano 2016. Ecco le prime parole di Bagnaia dopo il successo in Qatar: "E' stata una gara lunghissima, sono stato al primo posto sin dal primo giro e non era facile mantenere la concentrazione, essere sul podio insieme a Baldassarri è molto bello. Sapere di avere già tutto pronto per la prossima stagione in MotoGP è molto bello, mi sento più libero in testa. Voglio dedicare questa gara a Elena Sacchi, magari riuscirò presto a darle un abbraccio".

1 42 F. BAGNAIA 40:19.802 2 7 L. BALDASSARRI +0.112 3 73 A. MARQUEZ +5.625 4 54 M. PASINI +6.657 5 44 M. OLIVEIRA +10.296 6 41 B. BINDER +10.344 7 23 M. SCHROTTER +11.419 8 97 X. VIERGE +11.516 9 10 L. MARINI +20.690 10 9 J. NAVARRO +20.961