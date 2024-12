Ducati è pronta a svelare il suo nuovo volto: l'appuntamento è a Madonna del Campiglio, lunedì 20 gennaio. L'evento "Campioni in Pista" sarà l'occasione per presentare i nuovi piloti, tra cui l'atteso Marc Marquez, e la nuova livrea della Desmosedici GP25

Per il terzo anno consecutivo torna "Campioni in Pista", l'evento di presentazione della Ducati per la stagione MotoGP 2025. La data da segnare sul calendario è lunedì 20 gennaio, a Madonna di Campiglio. Nell'atmosfera delle Dolomiti, la casa di Borgo Panigale svelerà team, i suoi piloti e le nuove livree. Gli occhi sono puntati sulla nuova livrea della Desmosedici GP25 e sul nuovo arrivato, Marc Marquez, che andrà a correre al fianco del vice-campione in carica Francesco Bagnaia. Sul palco sarà presente anche Michele Pirro, tester Ducati.