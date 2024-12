Metti un pomeriggio nell'ufficio di Bagnaia al termine di una Sprint Race non andata come previsto. Pecco seduto a testa china con accanto la moglie Domizia Castagnini, il team manager Ducati Davide Tardozzi in piedi che prova a spronare il suo pilota, senza filtri o mezze parole. E' un estratto del documentario 'Dream On – Ducati and Bagnaia’s pursuit of glory' , la serie in 3 puntate prodotta da Borgo Panigale che ripercorre gli ultmi tre GP del Mondiale 2024 del campione torinese attraverso retroscena e dialoghi inediti nel box, nel paddock e anche fuori dal circuito. La 'strigliata' di Tardozzi a Bagnaia, presente nel primo episodio sulla trasferta in Thailandia, è probabilmente uno dei passaggi più significativi. Ecco qui di seguito il discorso integrale.

Facciamo un passo indietro, alla baby race della Thailandia che ha 'scatenato' Tardozzi. Bagnaia, che deve rimontare 20 punti in classifica al rivale Martin , parte in pole, ma lo spagnolo ha uno scatto super e si prende la testa della corsa alla prima curva. Il pilota Pramac però va largo e viene passato da Bastianini, dallo stesso Pecco, da Marquez e pure da Acosta. La Sprint sarà poi vinta dalla 'Bestia', ma Martin rimonterà fino alla seconda posizione, sorpassando Bagnaia a 7 giri dalla fine e staccandolo. A fine corsa ecco il discorso motivazionale di Tardozzi immortalato nella serie 'Dream On': "Pecco, Pecco, Pecco... Oggi Martin ha avuto il coraggio di buttarti fuori. Lui aveva già deciso che ti veniva a dar fastidio, ha fatto il suo dovere. Tu domani devi fare questo, non puoi essere sempre e solo un signore. Non puoi, perché questi ti fanno il c...; perché ti ha puntato alla prima curva, lui l'aveva deciso prima che ti veniva addosso, è fuor di dubbio. Quindi, bisogna che smetti di essere un signore, perché questi sennò ti fanno il mazzo. Non è finita finché non è finita e domani gli arriviamo davanti". Parole dure, ma che faranno breccia nella testa e nell'anima di Pecco , protagonista poi di una gara capolavoro sul bagnato il giorno successivo, vinta proprio davanti a Martin e grazie anche alla decisione last minute di modificare la moto 1 con assetto rain. Un altro dei dialoghi inediti, quello col capotecnico Gabarrini, presente nel primo episodio del documentario.

L'episodio 1 della serie Ducati 'Dream on'

"Se mi finisce il piede sotto, mi spacca la gamba..."

Il secondo episodio racconta il dietro le quinte del GP della Malesia, un weekend da montagne russe per Pecco Bagnaia. Il torinese, obbligato a non sbagliare più per restare in corsa per il terzo mondiale MotoGP consecutivo, parte in pole position nella Sprint del sabato ma viene subito passato in curva 1 da Martin. Jorge tenta la fuga, Pecco non ci sta ma è al limite e scivola al terzo giro nell'insidiosa curva 9. A fine gara tutta la frustrazione del torinese davanti ai famigliari: "Lui non si stende, io mi stendo sempre. Questa è la realtà dei fatti". Ma ancora una volta il fuoriclasse italiano, ormai con le spalle al muro, si rialza 24 ore dopo. Martinator scatta ancora aggressivo e per poco lui e Bagnaia non si prendono. La gara viene interrotta dopo poche curve per un brutto incidente con protagonista, tra gli altri, l'australiano della Ktm Miller. Jack fortunatamente sta bene e le moto tornano in griglia per una nuova procedura di partenza. Non prima di aver rivisto attraverso il monitor alcuni frame dello start precedente, in particolare di quell'incrocio pericoloso con Jorge: "Se mi finisce il piede sotto mi spacca la gamba", dice Pecco. Tardozzi ha un consiglio per lui in stile Buriram: "Stronzifichiamoci, lui sarà durissimo con te...". Bagnaia resisterà con le unghie e con i denti a Martin, vincendo un duello da antologia tra sorpassi e controsorpassi e annullando al rivale il primo match point mondiale. Il finale di Barcellona, pista scelta per sostituire Valencia dopo l'alluvione, lo conosciamo già. Ma sicuramente non tutti i retroscena del box Ducati in quel weekend che ha chiuso la stagione 2024. Appuntamento allora al 22 dicembre, quando Ducati pubblicherà il terzo e ultimo episodio della serie...