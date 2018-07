Assen ci ha regalato una delle gare più entusiasmanti nella storia della MotoGP. Sorpassi, contro sorpassi, duelli al limite, con una gara più simile alla Moto3 che alla MotoGP, per via del gruppo di 5-6 piloti rimasti in testa per gran parte della gara. Alla fine a spuntarla è stato... Preferiamo non dirlo, meglio lasciarvi il gusto di una gara sensazionale. Non a caso Assen è definita la "Cattedrale della velocità". Vi siete persi questa gara straordinaria? Non preoccupatevi, avrete modo di rivederla grazie alle repliche proposte da Sky.