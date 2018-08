Si parte con la prima pole in carriera di Luca Marini, in prima fila per la terza volta consecutiva. Si parte con due italiani in prima fila (perché Mattia Pasini è terzo) e con Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira a contendersi il titolo mondiale in seconda fila.

Alex Marquez è subito aggressivo, prova il sorpasso su Marini alla prima curva e lo perfeziona alla seconda. Alla curva cinque cadono Mir, Gardner e Bendsneyder. Alla fine del primo giro, Bagnaia è già terzo.

Mezzo giro più avanti, Pecco passa anche Marquez e Marini: è primo. Luca è molto veloce e torna davanti. Lo seguono il compagno di squadra, Marquez e Oliveira. A 17 giri dal termine, ecco il sorpasso di Oliveira su Marquez. E mentre il portoghese si porta in terza posizione, viene comunicato il ride through a Romano Fenati per una jump start. Davanti a tutti, il quartetto Bagnaia-Marini-Oliveira-Vierge prova la fuga. Alle loro spalle, Pasini passa Marquez e si porta in testa agli inseguitori.

I due piloti dello Sky Racing Team VR46 e Oliveira sono costantemente i tre più veloci, e si scambiano ancora una volta di posizione. A 12 giri dal termine, sono Oliveira e Marini ad accendere la bagarre. Bagnaia rimane alle loro spalle, ma non perde un centimetro. Cade Stefano Manzi alla curva 3. Marquez supera Vierge e si porta in quarta posizione, mentre Pasini affonda fino alla settima, alle spalle di Lorenzo Baldassarri.

A 10 giri dal termine, Marquez passa anche Oliveira, ma alla curva successiva scivola e finisce nella ghiaia. Nel frattempo, Bagnaia si porta in testa, seguito dal solito Marini. A metà del giro successivo, Balda passa anche Vierge, ed è quarto. Ancora una tornata ed ecco BaldAttack: prima su Oliveira, poi su Marini. Mezzo giro più tardi, ecco anche Bagnaia: Balda primo e tre italiani davanti a tutti.

Purtroppo, non dura molto. Il guastafeste si chiama Miguel Oliveira, con una staccata fantastica si porta davanti ad entrambi i piloti dello Sky Racing Team VR46. Il portoghese ha la meglio anche su Baldassarri e vede per la prima volta 25 punti virtuali che varrebbero oro.

Quando manca poco più di un giro al termine, Bagnaia affonda il sorpasso su Balda e si porta in terza posizione. Ripassa il pilota di San Severino Marche, ma i due italiani hanno ormai perso il contatto con Oliveira e Marini. Luca ci prova ancora, e torna davanti a Oliveira con una staccata incredibile. Alla 10, il portoghese ci riprova, Marini incrocia e torna davanti, ma due curve più tardi non può fare più niente.

L’ennesimo attacco del pilota di Pragal è quello buono. Mancano solo le curve 13 e 14, Luca ci prova ancora ma Oliveira chiude tutte le porte. E vince. Marini chiude secondo e conferma di essere entrato costantemente a far parte dei piloti più veloci della Moto2: «Ci ho provato, forse è stata la gara più bella della mia vita. Con Miguel eravamo un po’ sopra il limite, ma ci siamo divertiti. Bisogna continuare a fare delle belle gare e stare lì davanti. È questo che voglio fare fino alla fine dell’anno».

Terzo Pecco Bagnaia, che ottiene punti da ben 22 gare consecutive: «Perdere la leadership del campionato non era il nostro obiettivo, ma ho messo in crisi la gomma davanti. Balda è stato molto aggressivo e ho perso un sacco di tempo. Comunque sono contento del risultato, cercheremo di fare sempre meglio». Per la prima volta in questa stagione, è Oliveira il leader del campionato. Ma è sempre più una lotta a due, e fra il portoghese e Bagnaia ci sono solo due punti di distacco, ed altre nove gare tutte da correre.