Pole sfumata in serata per Marc Marquez, in cima alla classifica dei tempi al termine delle qualifiche del GP in Malesia davanti a Johann Zarco e Valentino Rossi: il campione del mondo della Honda viene penalizzato di sei posizioni per aver ostacolato Andrea Iannone nel suo giro alla curva 9. In particolare, come scrive in un comunicato ufficiale la Direzione gara, il campione del mondo della MotoGP è "reo di aver guidato in maniera irresponsabile rallentando sulla traiettoria di gara e disturbando un altro pilota". A comporre la prima fila a Sepang (gara di MotoGP al via alle 6 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP) saranno dunque Zarco, Rossi e Iannone, Marquez scatterà in terza fila dalla settima casella.

Iannone: "Scuse accettate, ma serve più attenzione"



"Mancava solo un giro", spiega Iannone al termine delle qualifiche, prima ancora di avere la notizia della penalizzazione di Marquez, "Ero appena uscito dalla curva 8, lui aveva visto che stavo arrivando, stava andando piano e alla fine si è messo nella traiettoria, nella linea ideale che dovevo fare io, ovviamente non ha frenato forte, ha fatto la curva molto piano e io ho perso quasi 4 decimi. Sono episodi che fanno incavolare parecchio, perchè questa era una prima fila molto importante per noi... Non abbiamo ancora parlato, ma alle prove di partenza è arrivato e mi ha chiesto scusa. Scuse accettate, va bene, ma bisogna fare più attenzione perchè il Regolamento parla chiaro".