10 curiosità sui 300 GP di Dovizioso

Proviamo a raccontare la lunga carriera di Dovizioso attraverso 10 curiosità:

- 12^ stagione in MotoGP (3 in 250cc., 3 in 125 cc.). Tra tutte le classi ha conquistato 22 vittorie (13 in MotoGP, 4 in 250cc, 5 in 125cc), 95 podi (54 in MotoGP), 20 pole (7 in MotoGP), un titolo Mondiale 125cc nel 2004

- Gare: 299 (201 in MotoGP, 49 in 250cc, 49 in 125cc)

- Non ha mai mancato una partenza nei suoi 299 GP (considerando tutte le classi): sequenza record di tutti i tempi

- In carriera è stato in testa al Mondiale MotoGP in 6 occasioni: Assen e Silverstone 2017; Losail ed Austin 2018; Losail ed Austin 2019. In tutte e 6 le occasioni ha perso la leadership alla gara successiva

- 13 vittorie in top-class: a 15 vittorie c'è Alex Crivillé (18° posto di tutti i tempi)

- Primo GP: 2008 Qatar (MotoGP), 2005 Spagna (250cc), 2001 Italia (125cc)

- Prima pole: 2010 Giappone (MotoGP), 2006 Francia (250cc), 2003 Francia (125cc)

- Prima vittoria: 2009 Gran Bretagna (MotoGP), 2006 Catalunya (250cc), 2004 Sudafrica (125cc)

- Dovizioso appartiene a un ristretto gruppo di piloti italiani (3) che hanno vinto al Mugello nella top class insieme a Rossi e Capirossi

- Per Dovizioso 5 podi in top-class al Mugello, gli ultimi due sono la vittoria del 2017 e il secondo posto dietro al compagno di squadra Lorenzo nel 2018. Il successo del 2017 rappresenta la prima vittoria di un pilota italiano su moto italiana su territorio italiano dal 1974, quando Gianfranco Bonera vinse il GP delle Nazioni (Imola) del 1974 su MV Agusta