Lorenzo parte per il Giappone

La casa giapponese, attraverso il suo team manager Alberto Puig, fa sapere che la Honda sta facendo e farà tutto il possibile per mettere Lorenzo nelle condizioni di fare bene. "La frase di Marquez? Siamo in testa al Mondiale, è normale che sia così", commenta Puig. Sono iniziate a circolare anche delle presunte voci di un viaggio di Jorge in Giappone per rescindere in anticipo il contratto con la Honda. Voci subito smentite: Puig conferma che Lorenzo partirà per il Giappone non per rescindere il contratto, ma per capire direttamente con i giapponesi della Honda come migliorare la moto o quantomeno come adattarla al meglio al suo stile di guida.