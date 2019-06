Scattato dalla 18esima posizione griglia, Rossi chiude il GP d'Italia dopo appena 8 giri a causa di una caduta alla curva "Arrabbiata 2". "È stato un weekend difficile. Dovrei pensare bene, prima trovarne uno altrettanto brutto. È stata dura perché siamo arrivati con dei buoni propositi, mi aspettavo di essere competitivo", ammette Valentino. GP in salita da subito: "Già da venerdì abbiamo provato a migliorare la moto come team ufficiale ma non ci siamo riusciti, eravamo in grande difficoltà. Siamo stati anche sfortunati in preparazione alla gara partendo molto indietro. L'errore che ho fatto sabato ha dato una svolta al weekend, perché non sono entrato in Q2. Sarei potuto partire più avanti e fare una gara migliore".