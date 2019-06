Dall'Italia alla Spagna, è quasi un passaggio di consegne tra i due Paesi che in questo momento stanno dominando la MotoGP, occupando le prime 5 posizioni del Mondiale. Il circus si trasferisce dal Mugello, dove abbiamo vissuto le emozioni della prima vittoria di Danilo Petrucci, al Montmeló, circuito venti chilometri a nord-est da Barcellona. I piloti spagnoli sentiranno aria di casa, c'è un motivo in più quindi per "marcare" il leader del Mondiale, Marc Marquez, primo in classifica con 115 punti (+12 su Dovizioso, +27 su Rins). Le Ducati hanno dimostrato di saper andare forte anche su circuiti tradizionalmente poco favorevoli alle Rosse di Borgo Panigale. Inoltre il divario tra Dovizioso e Marquez prima del GP di Catalunya 2018 era di 29 punti, quest'anno invece è stato ridotto a 12 punti. Il duello per la lotta al titolo è quindi apertissimo. Resta invece da capire quale direzione prenderà la Yamaha per ridare a Valentino Rossi una moto che si adatti al suo stile. Il Dottore ha concluso la gara del Mugello con una caduta all'ottavo giro, dopo essere partito dalla 18^ casella in griglia. Un weekend da dimenticare, Rossi proverà subito a riscattarsi a Barcellona. Per non perdere neanche un minuto del GP di Catalunya in TV sarà sufficiente collegarsi a Sky Sport MotoGP, o seguire tutte le sessioni in pista con il liveblog di skysport.it. Gli orari delle gare in programma domenica 16 giugno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14.