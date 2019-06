Nell'ultimo GP, corso in Catalunya sul tracciato del Montmeló, la battaglia è stata infuocata in tutte le classi del Motomondiale: dalla Moto3, con la rimonta sensazionale del pilota dello Sky Racing Team VR46 Vietti e la vittoria di Ramirez (7 piloti sul gradino più alto del podio in 7 gare) alla MotoGP, passando per la Moto2. Doppietta della famiglia Marquez, che si è aggiudicata la gara in queste ultime due classi. In particolare, ha fatto rumore lo strike di Lorenzo in MotoGP: al 2° giro Jorge ha sbagliato la staccata alla curva 10 ed è scivolato mandando a terra prima Dovizioso, poi Vinales e Rossi. Marc ha mantenuto il controllo del GP tagliando il traguardo davanti a Quartararo e Petrucci, tra i protagonisti delle ultime tappe, salendo dopo 7 gare a +37 su Dovizioso, +39 su Rins, +68 su Rossi. L'appuntamento di questa settimana in Olanda diventa particolarmente importante, dunque, proprio per evitare la fuga di Marquez in cima al Mondiale. Dovi e la coppia Yamaha Rossi-Vinales dopo il pesante zero rimediato al Montmeló cercano il riscatto immediato. Si comincia giovedì con la conferenza piloti, fissata per le 17. Venerdì i primi giri con le Libere 1 e 2, sabato si decide la griglia finchè domenica ci sarà lo spettacolo in gara: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. La diretta su Sky Sport MotoGP, ma da venerdì sarà possibile seguire tutto anche su Sky Sport Uno.



Inseguitori fiduciosi dopo i test

Le sensazioni raccolte nei test di Barcellona dai team a caccia di Marquez fanno ben sperare: Dovizioso ha provato un nuovo telaio con un inserto in carbonio che ha migliorato l'inserimento in curva. Entrambi i piloti Ducati hanno provato anche un profilo aerodinamico aggiuntivo montato sul cupolino definito "halo" da Petrucci, che ha anche trovato delle convincenti soluzioni di assetto, che verranno usate ad Assen. Vinales è stato il più veloce ed è sembrato molto soddisfatto per alcune soluzioni che hanno migliorato il feeling con l'anteriore. Moderatamente soddisfatto anche Rossi, al lavoro su set up elettronici per migliorare freno motore, trazione di controllo e accelerazione. Provata anche una nuova leva del freno posteriore montato sotto la frizione.

Il programma in tv

