Dovizioso: "Mai stati ordini di scuderia"

Andrea Dovizioso, in arrivo al Sachsenring, ha avuto parole di stima per il suo compagno di squadra: "I risultati arrivano sempre per un insieme di cose. Ne abbiamo parlato l'anno scorso e abbiamo deciso di lavorare insieme. È un avversario tosto, è uno stimolo per me e io ho potuto trasmettergli la mia esperienza, gli è servita. Quest'anno è riuscito a fare quello step su certi aspetti in cui aveva bisogno. Sono orgoglioso e sono contento che è riuscito a migliorare. In pochi credevano in questo miglioramento. Sono contento di continuare questa relazione a casa e negli allenamenti". E sugli ordini di scuderia ha detto: "Non ci sono mai stati. Siamo due piloti e persone intelligenti e cerchiamo di portare a casa il miglior risultato. A differenza di altri compagni di squadra siamo più tranquilli e di conseguenza non c’è bisogno di fare a sportellate a priori. Fare un sorpasso corretto non vuol dire non combattere".