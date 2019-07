Cosa è Ducati World?

Ducati World è la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico inserita in un parco divertimenti. È nata per far vivere a tutta la famiglia l’adrenalina e il divertimento del mondo Ducati. Oltre a Desmo Race, si trovano anche:

- Diavel Ring: per i più giovani che vogliono mettersi in gioco dosando marce e freni per domare il proprio Diavel.

- Kiddy Monster: ispirata a uno dei modelli Ducati più iconici, consente ai più piccoli di salire a bordo di una moto e toccare il cielo, provando la sensazione di sentire il vento sul viso e lasciarsi trasportare sempre più in alto.

- Experience Building: una struttura che ospita simulatori di ultima generazione e in cui tutti gli appassionati troveranno in esposizione permanente i più famosi modelli della casa motociclistica, per ammirare da vicino ogni singolo dettaglio.

- Motion Sphere: due simulatori di ultimissima generazione per una guida professionale a tre dimensioni come quella dei veri piloti. Dispositivi estremamente sofisticati, tecnologia e meccanica altamente innovative per un’esperienza totalmente immersiva, grazie a effetti sonori avvolgenti e alla presenza di un "wind tunnel" in grado di simulare la sensazione realistica del vento.

- Due Monster 1200 R, due Diavel Carbon e due 1299 Panigale R Final Edition i bolidi su cui i visitatori possono provare l’ebrezza della guida sportiva con una corsa sugli altri sei simulatori presenti nell’area.

- Scrambler Run: l’attrazione ispirata al mitico Scrambler Ducati, l’iconico brand sinonimo di libertà e divertimento.