Alonso , tempo stellare nel primo giorno di prove . Il colombiano firma il nuovo record della pista e spaventa gli avversari. David rifila quasi un secondo al primo degli inseguitori , l'australiano Roulstone , e ben di più a tutti gli altri. Il pilota in forze al team Aspar ce l'aveva nel polso, dopo aver iniziato il turno del pomeriggio con una simulazione di gara, chiusa col quarto miglior tempo di sessione (fino a quel momento); quando ha montato la gomma nuova ha migliorato di 8 decimi il suo cronologico. Dimostrazione di una forma strepitosa con cui dovranno fare i conti i suoi avversari diretti, a cominciare da Daniel Holgado che guida la classifica del campionato con un vantaggio di soli due punti sul colombiano. Lo spagnolo, per ora firma il quarto tempo, alle spalle dell'ottimo Veijer , e davanti a David Almansa (Team Snipers).

Rossi il migliore degli italiani

Ivan Ortola si conferma sui tempi del mattino e si prende la settima posizione.Si migliora invece Riccardo Rossi, piazzandosi all’ottavo posto, migliore degli italiani. Stefano Nepa segue due posizioni più indietro, Matteo Bertelle è invece il primo degli esclusi dalla Q2: quindicesimo per soli 29 millesimi. Nicola Carraro che aveva cominciato bene la Fp1 è scivolato al diciassettesimo posto, nonostante il passo avanti compiuto rispetto al turno d'apertura. Restano distanti sia Lunetta (ventesimo) che Farioli, subito alla sue spalle. Angel Piqueras che aveva cominciato bene la giornata ha poi chiuso lontano dalla zona Q2: diciannovesimo. Non ha potuto scendere in pista Jose Antonio Rueda, operato di appendicite durante il weekend di Austin. Lo spagnolo del Red Bull Ktm Ajo, ha ottenuto dai medici il permesso di gareggiare a Jerez, ma ha preferito posticipare lil ritorno in pista. Potrebbe provarci sabato mattina.