Antipasto di test: a Jerez una Honda rivoluzionata

Lunedì i piloti saranno in pista a Jerez per i test ufficiali, ma intanto in casa Honda il lavoro è già iniziato con Stefan Bradl, di scena nel weekend di gara grazie a una wild card. La moto del tester tedesco è completamente diversa rispetto alle altre Hrc: spicca il codone effetto ala, ma si notano importanti modifiche anche nella parte inferiore della carenatura e nel telaio. Anche la sella è molto più bassa. Nel VIDEO sopra tutti i dettagli con l'analisi di Mattia Pasini

GP SPAGNA, LE PRE-QUALIFICHE LIVE