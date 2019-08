Le parole di Tardozzi: "Andrea sta bene, per 20 minuti non ricordava nulla"

A parlare per primo al termine della gara di Silverstone è il dirigente della Ducati, preoccupato per le condizioni del suo pilota e dispiaciuto per una lotta al mondiale che diventa sempre più complicata. Adesso Marquez ha 78 punti di vantaggio su Dovizioso: “È stato un colpo molto duro, per circa 20 minuti non ricordava bene quello che è accaduto. Adesso sta meglio, ma dopo un incidente del genere è necessario fare degli accertamenti. L’anca è dolorante, ma sembrava non ci fosse niente di rotto. Il passaggio in ospedale a Coventry è una verifica che va fatta, soprattutto dopo i 20 minuti di black out in cui non ricordava nulla. Se era tranquillo? No, era tanto arrabbiato per quanto successo".