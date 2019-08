La pole position di Alex Marquez sembrava il primo segnale dell’ennesimo successo del fratellino del fenomeno di Cervera. E invece, in Moto2 nulla è scontato. Marquez scatta dalla pole, Jorge Navarro lo tallona. Xavi Vierge guadagna subito due posizioni, Remy Gardner, Brad Binder e Augusto Fernandez lo seguono da vicino. Dopo l’errore di Luca Marini, Fabio Di Giannantonio è il migliore degli italiani, in quinta posizione.

Marquez prova ad andare via e firma il nuovo record della pista in gara in 2’05”240, ma Navarro non lo molla. Anzi, prova ad attaccare il catalano. A 12 giri dal termine, Marquez commette il primo errore, e gli è fatale. La sua traiettoria alla curva 16 non è perfetta, finisce forse sullo sporco. Sta di fatto che l’anteriore della sua Kalex si chiude e il pilota di Cervera finisce a terra.

E Navarro si ritrova in testa, con la prima vittoria in Moto2 alla portata di mano e una classifica virtuale che lo proietta a soli 30 punti da Marquez. Se non fosse che Binder e Fernandez sono tutt’altro che sazi delle loro posizioni da podio. E vanno a riprendere il valenciano.

Binder sorprende Navarro come un temporale estivo che arriva dall’entroterra quando sei in spiaggia e stai già pensando alla serata in arrivo. Già, perché la Ktm si ritirerà dalla Moto2, ma Binder dimostra ancora una volta che la moto austriaca è tutt’altro che da rottamare.

E allora Navarro deve correre ai ripari, prende il toro per le corna - anzi, la Red Bull - e si riporta davanti. Fernandez fa lo stesso e attacca ripetutamente Binder, senza lesinare carenate. Suo è il nuovo record della pista in gara in 2’04”835. Sua è la magia all’ultimo giro: si inventa uno spazio che non c’è e infila Navarro. Il pilota della Speed Up ci prova disperatamente ma non può fare più nulla.

Fernandez conquista la seconda vittoria di stagione, dopo quella di Assen. Navarro è secondo, Binder terzo. Poi Gardner, Nagashima e Fabio Di Giannantonio, sesto. “Non ne avevo per stare coi primi – dice Diggia, il migliore degli italiani –, quindi all’inizio ho spinto tantissimo. A metà gara avevo finito tutto quello che potevo finire ma con questa moto mi trovo davvero benissimo. Sono contento”.