Prima giornata di test a Misano chiusa in testa dal pilota francese numero 20, primo sia al termine della sessione mattutina che nel pomeriggio - unico a scendere sotto il muro del minuto e 33 secondi. Alle sue spalle, staccato di soli 23 millesimi Franco Morbidelli, a conferma dell'ottimo lavoro fatto da Yamaha. Chiude il podio dei tempi Marquez, mentre alle sue spalle Vinales e Rossi hanno sperimentato un nuovo forcellone in carbonio e il nuovo scarico. Buone notizie per Dovizioso, tornato in pista dopo l'incidente di Silverstone. Lorenzo si ferma dopo 30 giri: per lui i test sono già finiti, gli altri torneranno in pista domani alle 9.30

