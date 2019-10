Il racconto della gara

Al via, Nagashima è subito aggressivo ma Marquez gli chiude la porta e in accelerazione gli fa capire chi comanda. Al contrario, il giapponese viene sorpreso da Marini, che va a prendere Marquez e prova a fuggire con lui. Alla fine del secondo giro, Luca firma il giro veloce in 1’36”408, è incollato al posteriore di Marquez e i due hanno già 8 decimi di vantaggio dagli inseguitori.

Marini spinge e martella. Firma tre giri veloci di fila: 1’36”340, 1’36”163, 1’36”097. Marquez rimane lì, lui se ne va. A 17 giri dal termine, è a un secondo e sei dal catalano. Alla stessa tornata, cade Lorenzo Baldassarri, quattro giri dopo chiude la gara anche Xavi Vierge.

Nel frattempo, il trio Lecuona, Binder e Fernandez ha ripreso Marquez. Marini è sempre là davanti, a due secondi e quattro. Dietro, le cose per Marquez sono decisamente più complicate. Colpa di Lecuona, che lo attacca, arriva al contatto con lui e al secondo affondo lo passa.

Il pilota di Cervera viene sorpassato anche da Binder, mentre Fernandez rimane in pista grazie a una magia, dopo la chiusura del suo anteriore. A cinque giri dal termine, ecco Fernandez per la prima volta davanti a Marquez. Il catalano non ci sta, reagisce ma il numero tre del mondiale torna davanti con carattere.

La stessa personalità che dimostra di avere anche Lecuona, che infila Binder con tanto di mini-carenata e si porta in seconda posizione. Fernandez dà tutto quello che ha per provare a lasciare lì Marquez e andare a riprendere Binder e Lecuona. Gli servono punti, più punti possibili per tornare davanti a Navarro e tenere in vita questo campionato.

All’ultimo giro, Binder ammutolisce Lecuona con un sorpasso spettacolare all’esterno. Vince Marini, che torna sul gradino più alto del podio dopo 11 mesi. Poi Binder, Lecuona, Fernandez e Marquez.