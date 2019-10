Il britannico Alex Lowes lascia la Yamaha e va a far coppia con il campione del mondo Jonathan Rea in Kawasaki, come annunciato dal team. Superbike in Argentina: Round in diretta su Sky Sport MotoGP. Sabato alle 17.50 la superpole e alle 21 gara 1. Domenica alle 18 la superpole race e alle 21 gara 2

SUPERBIKE IN ARGENTINA: GUIDA TV