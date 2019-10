A Rimini in anteprima le nuove Rosse della gamma 2020: grande attesa soprattutto per il nuovo Streetfighter V4 e la super-naked. Appuntamento dalle 11.30 in diretta su Sky Sport (canale 208) e in live streaming su SkySport.it

Nella settimana del GP di Phillip Island (Gran Premio al via domenica alle 5) c’è un altro appuntamento speciale, per tutti gli appassionati di motori: la Ducati World Première 2020. Assenti Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso (che a 3 gare dal termine sta lottando nel Mondiale di MotoGP per tenersi stretto il 2° posto, alle spalle del campione del mondo Marc Marquez), spetta all’Amministratore delegato della casa motociclistica bolognese Claudio Domenicali presentare in anteprima a Rimini tutte le nuove proposte del Model Year 2020. Tra le novità che Ducati propone in anteprima assoluta in attesa dell’apertura ufficiale di EICMA 2019 (in programma dal 7 al 10 novembre alla Fiera di Milano), spiccano il nuovo Streetfighter V4 e la super-naked.