La MotoGP scende in pista a Le Mans per la prima sessione di prove libere del weekend, in programma a partire dalle 10.45. Alle 15 le pre-qualifiche, che decreteranno i primi dieci piloti qualificati al Q2 del sabato. Il GP Francia è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP FRANCIA SU SKY: LA GUIDA