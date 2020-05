Dal debutto di Lorenzo ai confermati Quartararo e Bagnaia, passando per le prove di Moto2 e Moto3, ecco l'elenco dei partecipanti alla gara virtuale di Silverstone, in programma domenica su Sky Sport MotoGP (canale 208). Diretta tv dalle 14:45, sul web aggiornamenti e video in tempo reale con il live-blog di skysport.it