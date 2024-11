I test pre-stagionali di Barcellona hanno messo in evidenza le novità di Ducati e Aprilia. Primi giri per Marc Marquez sulla Ducati factory, lo spagnolo ha avuto le stesse sensazioni di Bagnaia: sono entrambi soddisfatti per il momento, anche se ci sarà sicuramente del lavoro da fare. Martin e Bezzecchi, volti nuovi dell'Aprilia, si sono subito trovati a proprio agio con la moto in versione 2025. Impressioni positive anche dai piloti della Ktm

MARQUEZ IN ROSSO - MARTIN IN APRILIA