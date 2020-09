Il Motomondiale è a Barcellona, per la terza gara consecutiva dopo i due round a Misano Adriatico. In Catalogna c'è anche Remy Gardner, pilota Moto2 del SAG team, che proverà a salire in sella dopo la doppia lesione riportata nella prima delle due gare in Italia. L'australiano si è fatto notare a Montmeló per essere arrivato al circuito con una macchina speciale: un'Alfa Romeo GTV 2000 da lui stesso restaurata. Non solo. Molto particolare un adesivo incollato sul lunotto posteriore: "Gesù è il mio airbag".