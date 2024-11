Martinator diventa davvero... Terminator. Festeggiamenti spettacolari per Martin al termine del GP di Barcellona, che gli ha permesso di vincere per la prima volta il titolo in top-class. Il madrileno ha indossato una tuta per metà nera e la maschera da Terminator. Poi uno sparo mimato ha fatto esplodere un cubo di ghiaccio dal quale è uscito il casco dorato con il numero 1

MARTIN CAMPIONE MOTOGP 2024: LO SPECIALE