Tutta la gioia del pilota spagnolo ex KTM in un video e nei primi scatti del suo "incontro" con la Honda RC213V per il Mondiale 2021. Moto recapitata direttamente a casa, in Andorra. E sul profilo Instagram del team: "Il sogno che diventa realtà"

POL ESPARGARO' E LA NUOVA HONDA PER LA MOTOGP 2021