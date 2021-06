Moto3, Dani Holgado pronto al debutto

Il leader del Mondiale Junior Moto3, già seguito dallo Sterilgarda Max Racing per il 2022, prenderà il posto dell'infortunato Kofler a Barcellona. Tutto il weekend del Montmeló è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Dopo la frattura di quattro vertebre nella caduta del primo giro del GP d'Italia che ha coinvolto anche Migno e Tatay, Max Kofler, pilota austriaco del team Cip Green power, dovrà rinunciare a correre a Barcellona. La notizia era già nota da prima che venisse diffuso il bollettino medico che ha evidenziato ben quattro vertebre fratturate, per fortuna senza ulteriori complicazioni. Tuttavia Kofler dovrà prendere una lunga pausa per recuperare.

Per il prossimo gran premio, la soluzione trovata dal team Cip Green power è stata quella di affidare la Ktm a Dani Holgado. Classe 2005, talento della scuola Aspar, Holgado quest'anno si sta giocando due campionati. È in testa al Cev Moto3, il Mondiale junior, ed è stato scavalcato al vertice da David Muñoz proprio nell'ultima uscita della Rookies Cup al Mugello.

Holgado ha una storia particolare, perché il suo nome circola ormai da qualche anno, nonostante sia giovanissimo. Scelto e poi accantonato da Estrella Galicia, ha ritrovato fiducia passando da Honda a Ktm sotto gli occhi dei boss della scuola Aspar, Nico Terol e Gino Borsoi. Ma nel 2020 a stravolgere gli equilibri era stato Izan Guevara, che vincendo il Cev Moto3 lo aveva scavalcato nelle gerarchie prendendosi una sella per il Mondiale. Holgado così è stato costretto a ripartire dallo stesso campionato per il terzo anno di fila, ma nelle prime gare del 2021 è stato il vero dominatore, evitando anche che un nuovo talento Aspar, David Alonso, gli rubasse la scena, nonostante le premesse non fossero incoraggianti per Holgado (due vittorie di Alonso in Rookies Cup e un secondo posto alle spalle proprio di Holgado nel Cev).

Adesso finalmente arriva per lui la chance da sostituto. Nel frattempo potrà anche prepararsi per il prossimo round del Cev, che si correrà sullo stesso circuito a Montmeló la settimana dopo la MotoGP, e suscitare l'interesse di altri team manager dopo aver catturato l'attenzione di Max Biaggi, che lo tiene d'occhio per il suo Sterilgarda Max Racing per il 2022.