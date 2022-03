Giornata da incorniciare a Losail per il pilota del Mooney VR46 Racing Team: dopo la pole, arriva anche la prima vittoria per il piemontese in Moto2 al termine di una gara condotta sempre in testa. Sul podio anche Canet (2°) e Ogura (3°), buon 5° posto per Arbolino. Alle 16 la MotoGP in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Senza lotta, senza un sorpasso, in testa dall’inizio alla fine. Come avere un’autostrada sgombra davanti. Facile a dirlo, ma poi farlo è un’altra storia. Celestino Vietti ha vinto senza versare un goccia di sudore, diranno gli scettici. Perché in fondo in Moto3 non aveva convinto nell’ultima stagione. Poi il piemontese è sbarcato in Moto2 e alla prima gara, subito il gradino più alto. Troppo facile, diranno i diffidenti. Che cosa’è successo nel frattempo, si domanderanno gli agnostici. Il salto dalla Moto3 è complicato, eppure Celestino sembra aver trovato in fretta la sua dimensione. Forse l’altezza che lo costringeva a fatica nella piccola Moto3, potrebbe esser un primo indizio. Certo in griglia manca gente del calibro di Raul Fernandez, Gardner, Bezzecchi e Di Giannantonio, passati in MotoGp, rimarcheranno i diffidenti, ma non è che Lowes, Augusto Fernadez, Navarro e Canet siano lì per caso. Celestino li ha messi in fila tutti, anche quel fenomeno di Acosta che aveva stupito in prova salvo calmarsi alle prime cadute (in FP3 e poi in qualifica). Lo spagnolo (dodicesimo oggi) potrebbe comunque essere un brutto cliente nel prosieguo del campionato.