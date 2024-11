Quarta vittoria in stagione per Canet, primo al Montmelò davanti a Gonzalez e Moreira, al primo podio in Moto2. Vietti subito out dopo un contatto con van Den Goorbergh al secondo giro, 14° Arbolino. Alle 14 gran finale a Barcellona con la top class nella corsa decisiva per il titolo: in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP BARCELLONA, L'ULTIMA GARA LIVE