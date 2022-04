2/17

In sostanza si torna dove si è stati per più volte, più vicini, con meno problemi di trasporto, di fusi e di viaggi. Il che dà qualche mese di stabilità, meno stress, ritorno alla normalità. E vale anche per le moto. Pure loro tornano dove hanno girato di più, dove i dati in archivio sono moltissimi, dove le piste fanno parte della loro vita. In Indonesia si è corso soltanto un’altra volta, in Argentina non si andava da 2 anni, ad Austin è stato riasfaltata buona parte del tracciato. Insomma, tante novità.