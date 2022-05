Qualifiche a forti tinte tricolori al Mugello, con una prima fila tutta italiana. Pole per Fabio Di Giannantonio (la prima in MotoGP) seguito da Bezzecchi e Marini. Bagnaia partirà dalla quinta casella. Ci sono cinque Ducati nelle prime cinque posizioni. Ecco la griglia completa del GP Italia, in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8