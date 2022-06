Forza e velocità, cosa conta di più? Nella testa di Pecco Bagnaia non ci sono dubbi. La pole di Assen è certamente importante perché è da record su una pista che non è mai stata amica della Ducati. Eppure Bagnaia non si accontenta, ha già conquistato quattro pole in questa stagione ma troppo spesso ha chiuso le gare senza i risultati che sperava, maturando un distacco di ben 91 punti da Quartararo. E’ inutile rivangare il passato, ora è il momento di essere forti oltre che veloci, come dice lui, e solo la gara darà una riposta. Certo, Fabio Quartararo è un avversario formidabile, sia sul passo, che è simile a quello di Pecco, sia nel giro secco. Quello che però sorprende di Fabio è la totale assenza di errori e sbavature in una stagione fin qui impeccabile. Ottimo terzo tempo di Martin, che ha definitivamente ritrovato il feeling con la Ducati Gp22. Bravissimo anche Marco Bezzecchi, che ha conquistato il quarto tempo, da rookie, su una pista tra le più tecniche del Motomondiale. Quinto Aleix Espargaro, che insieme a Vinales undicesimo, ha mostrato un buon passo in vista della gara. Ancora in difficoltà Enea Bastianini solo sedicesimo su una pista che non presenta grandi staccate, suo punto forte. Oltre a questo, un problema tecnico alla moto ha complicato i piani in qualifica, meglio quindi pensare a recuperare più posizioni possibili in gara.