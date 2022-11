Valentino Rossi è arrivato a Valencia per seguire l'ultimo e decisivo weekend della MotoGP. Il Dottore nel ruolo di spettatore ma anche di coach di Pecco Bagnaia per questo GP. Il pilota della Ducati, leader della classifica, domenica si gioca il titolo con Fabio Quartararo (Yamaha). Tutto il fine settimana della Comunità Valenciana è live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW