Abbracci, sorrisi e tante emozioni nella festa che la Ducati ha tributato al pilota australiano che lascia il team e dal 2023 tornerà in KTM. Lo sporting director Paolo Ciabatti su Instagram: "Lacrime e sorrisi, ti vogliamo bene". Tutto il weekend di Valencia è live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW