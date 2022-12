Come da tradizione la stagione delle due ruote non può che concludersi al Ranch di Valentino Rossi, dove anche quest'anno si sono sfidati i campioni del Motomondiale e della Superbike in un clima di grande festa. Sky Sport ha realizzato uno speciale da non perdere sull'ottava edizione della 100 km dei Campioni organizzata dal nove volte campione del mondo a Tavullia. Lo speciale è diviso in tre parti e andrà in onda per la prima volta su Sky Sport MotoGP (e in streaming su NOW) giovedì 22 dicembre a partire dalle 21.30. Si parte con la "La 100 KM dei campioni – Americana", resoconto della prima giornata al Ranch dedicata alla spettacolare corsa a eliminazione diretta. "La 100 KM dei campioni – Grid" è invece il racconto del pregara della 100 chilometri, con le curiosità, le interviste e la griglia di partenza in vista dell'evento clou. Infine "La 100 KM dei campioni – Gara", con immagini inedite della classica corsa che avrà per protagonisti tanti big pronti a sfidare Valentino Rossi. In primis Pecco Bagnaia, neo campione del mondo in MotoGP, che farà gli onori di casa insieme con gli altri piloti dell'Academy (Morbidelli, Marini e Bezzecchi). Ma non solo: vedrete all'opera sullo sterrato del Motor Ranch Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Alex Rins, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Augusto Fernandez e il nostro talent, Mattia Pasini. Anche la Superbike sarà ben rappresentata grazie a Michael Ruben Rinaldi e Axel Bassani.