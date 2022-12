Dalla celebrazione del titolo Mondiale di Pecco Bagnaia al dietro le quinte della 100 km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi, dal meglio della stagione 2022 in MotoGP al trionfo in Superbike di Bautista: come ogni anno, in occasione del Natale, Sky Sport mette a disposizione degli abbonati una serie di speciali da non perdere su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e sull'On Demand. Ecco il programma completo Condividi

Dal 21 al 25 dicembre, in occasione del Natale, Sky Sport mette a disposizione degli appassionati una serie di speciali per rivivere il meglio della stagione motoristica 2022 a due ruote. Un'annata storica per l'Italia, con la Ducati sul tetto del mondo in MotoGP e Superbike grazie a Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista. Su Sky Sport MotoGP (ma anche in streaming su NOW e nella sezione On Demand) potrete riguardare i successi dei due ducatisti (e non solo), attraverso contenuti, interviste e retroscena. Spazio anche a Moto2 e Moto3, con i titoli di Augusto Fernandez e Izan Guevara, all'ottava edizione della 100 km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi e alla prossima Dakar. Di seguito scopriamo, uno per uno, tutti gli speciali di Sky Sport previsti nel periodo natalizio.

Un anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 Con questi speciali potrete rivivere le emozioni della stagione 2022 attraverso le immagini di tutte le gare per celebrare la vittoria mondiale in MotoGP di Pecco Bagnaia con la Ducati, conquistata all’ultima gara a Valencia, di Augusto Fernandez in Moto2 e di Izan Guevara in Moto3.

50 sul rosso – da Ago a Bagnaia Cinquant’anni dopo Giacomo Agostini e la MV Augusta, Francesco Bagnaia conquista il titolo con la Ducati. Un binomio tutto italiano che raccontiamo in questo speciale con le voci dei protagonisti.

Il sogno di Pecco Il "sogno di Pecco" è il racconto della carriera di Bagnaia, dal debutto in Moto3 con lo Sky Racing team fino alla consacrazione e alla vittoria mondiale con la Ducati ufficiale in questo 2022.

Nuvola Rossa sul mondo In questo speciale si ripercorre la stagione 2022 di Pecco Bagnaia e la straordinaria rimonta su Fabio Quartararo, che ha portato il ducatista a laurearsi campione del mondo nella tappa finale di Valencia.

Bagnaia 2022, cose mai viste Per Pecco Bagnaia le ultime tre gare del 2022 sono state fondamentali per la conquista del titolo. In questo speciale potrete rivivere tutte le emozioni da "insider" nel box insieme con il team Ducati che lo ha accompagnato nei momenti decisivi.

Social Media Rider e Paddock Life In "Social Media Rider – World Champions" il nostro Rosario Triolo racconta tutte le curiosità social sui tre piloti che hanno conquistato il titolo mondiale 2022. Sempre Triolo vi condurrà nel dietro le quinte dell'ultima stagione in Moto2 e Moto3 attraverso "Paddock Life - best of 2022".

Speciale 100 km dei Campioni Lo scorso novembre al Ranch di Valentino Rossi si è disputata l'ottava edizione della 100 km dei Campioni. Sky Sport, presente all'evento, ha raccolto immagini e curiosità all'interno di uno speciale diviso in tre parti, che andrà in onda per la prima volta sui nostri canali giovedì 22 dicembre. "La 100 KM dei campioni – Americana" racconta la prima giornata di sfide al Ranch di Tavullia, la spettacolare corsa a eliminazione diretta. "La 100 KM dei campioni – Grid" è la parte dello speciale dedicata al pregara della 100 chilometri, con le curiosità, le interviste e la griglia di partenza in vista dell'evento clou. Infine "La 100 KM dei campioni – Gara", con le immagini della classica sfida sulla pista di flat track che avrà per protagonisti molti piloti del Motomondiale e delle due ruote.

Un anno di Superbike Il 2022 è stato un anno storico per Ducati e non soltanto per l'impresa di Pecco Bagnaia in MotoGP. Anche la Superbike ha vissuto un'annata entusiasmante, culminata con il trionfo iridato di Alvaro Bautista. In questo speciale potrete rivivere i momenti più belli dell'ennesimo successo di Borgo Panigale.

Bryan, la corsa di una vita In questo film viene raccontata la vita di Bryan Toccaceli prima e dopo l'incidente con la moto da cross, con l'obiettivo di lanciare un messaggio di speranza e riflettere sui veri valori dello sport.

Road to Dakar: moto e camion Sandro Donato Grosso ci accompagna in questo Road to Dakar in compagnia del team Fantic (categoria moto) e dell'Italtrans team (categoria camion). La corsa si disputerà in Arabia Saudita a partire dal 31 dicembre 2022.

Tutti gli speciali natalizi su Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW e disponibli On Demand: Mercoledì 21 dicembre: Ore 21: Un anno di Superbike Giovedì 22 dicembre Ore 21.15: Road to Dakar - Camion

Ore 21.30: 100 km dei Campioni - Americana

Ore 22: 100 km dei Campioni - Grid

Ore 22.30: 100 km dei Campioni - Gara

Ore 23.30: Paddock Life - best of 2022 Venerdì 23 dicembre Ore 21: Un anno di Moto3

Ore 22: Bryan, la corsa di una vita

Ore 22.45: Road to Dakar - moto Sabato 24 dicembre Ore 20: 50 sul rosso - da Ago a Bagnaia

Ore 20.15: Il sogno di Pecco

Ore 21: Un anno di Moto2 Domenica 25 dicembre Ore 21: Un anno di MotoGP 2022

Ore 22.45: Social Media Rider - World Champions Già disponibili su On Demand Nuvola Rossa sul mondo

Bagnaia 2022, cose mai viste