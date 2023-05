Enea Bastianini non parteciperà al GP di Francia a Le Mans, in programma nel weekend dal 12 al 14 maggio. Il pilota della Ducati è costretto ad alzare bandiera bianca a causa dell'infortunio alla spalla, rimediato nella gara sprint di Portimao con la frattura della scapola. Dopo aver saltato l'Argentina e Austin, Bastianini aveva tentato il rientro a Jerez, ma dopo le libere 3 è stato costretto a fermarsi per via del dolore e della mancanza di forza che gli impedivano di guidare al meglio la sua Desmosedici GP. Rientrato in Italia, il pilota ha deciso di comune accordo con il team di prendersi ancora del tempo per poter recuperare completamente la forma fisica per il GP d'Italia, in programma al Mugello a inizio giugno. "Sono dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Francia a Le Mans - ha spiegato Bastianini - Dove lo scorso anno ho ottenuto una fantastica vittoria, ma purtroppo ancora non sono completamente guarito. Dopo Le Mans ci saranno tre settimane di pausa durante le quali farò tutto il possibile per recuperare in tempo per l'appuntamento di casa al Mugello".